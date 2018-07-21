Немцы больше доверяют Макрону, чем Меркель

Немцы доверяют своему канцлеру Ангеле Меркель, чем президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института Kantar Emnid, передает DW.

55% респондентов оказывают "скорее высокое" доверие французскому президенту, а еще 30 процентов – "скорее низкое". В то же время 51% питает высокое доверие к Меркель и 45 % не доверяют канцлеру.

Российский президент Владимир Путин не пользуется популярностью среди граждан Германии, которому верят только 18% респондентов. Меньше всего доверяют немцы президенту США Дональду Трампу – только 8%.

Чаще всего свое недоверие Макрону и Меркель высказывали избиратели правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". В то же время популярностью среди сторонников АДГ пользовались Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц. Кроме того, Путину доверяют и те немцы, которые на выборах голосовали за либералов и Левую партию

Опрос проводился с 17 по 19 июля. Опрошено было всего 1011 человек.

Напомним, две трети американцев (68%) рассматривают Россию в качестве недружественной страны или врага США.