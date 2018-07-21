В субботу, 21 июля, в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря завершились международные учения Sea Breeze-2018. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

На церемонию закрытия берегового компонента прибыл командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

"В сложной военно-стратегической обстановке наши партнеры из 19 стран на высшем уровне решительно показали поддержку Украине. Я уверен в нашей эффективному взаимодействию на море, в воздухе и на земле, то есть везде, где нужны совместные действия во имя мира и стабильности. Общей отработкой задач мы продолжаем добрую традицию морской дружбы и партнерства, которые с годами становиться все крепче", - отметил командующий Военно-Морских Сил вице-адмирал Игорь Воронченко.

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В ходе учений корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов, морские пехотинцы выполнили более 400 прыжков с парашютом, половина из которых - ночью, а 60 - на воду, дайверы провели под водой более 70 часов.

Напомним, учения международные военно-морские учения Sea Breeze-2018 начались 9 июля.