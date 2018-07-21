Ваш любимый президент не делал ничего плохого, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал аудиозапись разговора с его бывшим адвокатом Майклом Коэном о выплатах экс-модели Playboy Карен Макдугал "немыслимой" и "возможно незаконной". Об этом он сообщил в Twitter.

"Невообразимо, чтобы власти врывались в офис адвоката (рано утром)- почти неслыханно. Еще более невероятным является то, что адвокат записывает разговор с клиентом - абсолютно немыслимо и, возможно, незаконно. Хорошая новость в том, что ваш любимый президент не делал ничего плохого", - написал Трамп.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июля 2018 г.

Напомним, американские СМИ сообщили, что адвокат Майкл Коэн записал разговора с Трампом в 2016 году во время его участия в президентских выборах. В этом разговоре якобы обсуждался вопрос выплат бывшей модели Playboy Карен Макдугал за молчание. Макдугал заявляла, что у нее были отношения с Трампом в 2006 году, после того как он уже женился на Мелании Трамп.

Адвокат Трампа Руди Джулиани после публикации подтвердил, что запись разговора действительно существует, но отметил, что Макдугал деньги не выплачивались.

В апреле сотрудники ФБР обыскали офис Коэна в Рокфеллеровском центре на Манхэттене, а также его апартаменты и номер в отеле, который он занимал, и изъяли документы о клиентах юриста и его личных финансах, а также записи.