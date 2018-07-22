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Главная » Мир » Фото Наземный телескоп превзошел Хаббл по качеству фотографий
<span class="label red">Фото</span> Наземный телескоп превзошел Хаббл по качеству фотографий
Фото: ESO

Фото Наземный телескоп превзошел Хаббл по качеству фотографий

Очень большой телескоп Европейской Южной обсерватории сделал более четкий снимок Нептуна

22.07.18 412
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С помощью приемника MUSE, установленного на наземном Очень большом телескопе (VLT), и новой системы адаптивной оптики астрономы получили снимки Нептуна и далекого звездного скопления. По качеству полученные изображения превосходят аналогичные снимки, сделанные космическим телескопом "Хаббл". Об этом сообщает пресс-служба Европейской Южной обсерватории.

"Стало возможно получать с земной поверхности в видимом диапазоне длин волн изображения с четкостью выше, чем у Космического телескопа Хаббла NASA/ESA. Сочетание великолепной четкости изображений и спектроскопических возможностей приемника MUSE позволит астрономам изучать свойства космических объектов гораздо детальнее, чем прежде", - говорится в сообщении.

Аналогичные системы устанавливаются и на других наземных телескопах, что позволит в дальнейшем получать изображения астрономических объектов в видимом диапазоне длин волн с четкостью, не уступающей орбитальным обсерваториям, и более полно изучить их свойства и эволюцию.

Нептун. Снимок справа сделан без применения системы адаптивной оптики; снимок слева – после ее включения / Фото: ЕSO/P. Weilbacher

Фото: ЕSO/P. Weilbacher

Изображения шарового звездного скопления NGC 6388 / Фото: ESO/S. Kammann

Напомним, список лун Юпитера пополнило 12 новых объектов, открытых американскими астрономами. Теперь их количество достигает 79.

 

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