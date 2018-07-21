В США решили возродить "Баффи – истребительницу вампиров"

Кинокомпания 20th Century Fox решила возобновить сериал "Баффи – истребительница вампиров". Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Для написания сценария уже наняли писательницу Монику Брин. Вместе с ней над сценарием будет работать и автор идеи оригинального сериала Джосс Уидон. Над будущим сериалом по-прежнему будут работать исполнительные продюсеры Гейл Берман, Джо Эрли, Фрэн Казуи и Каз Казуи.

При этом отмечается, что пока ничего не известно об актерах, которых задействуют в съемках, но создатели намерены сделать акцент на разнообразие и, предположительно, взять темнокожую актрису на главную роль.

По предварительной информации, новая версия продолжит сюжетную линию оригинала.

Напомним, "Баффи - истребительница вампиров" - американский молодёжный телесериал с Сарой Мишель Геллар в главной роли о судьбе американской девушки, обладающей сверхчеловеческими силами. Сериал создан по мотивам одноименного полнометражного фильма 1992 года. С 1997 ао 2003 годы было выпущено 7 сезонов.