Скончался следователь, который поймал Чикатило

Виктор Бураков умер в 71 год после продолжительной болезни

В Ростовской области скончался генерал-майор милиции в отставке Виктор Бураков. Он известен тем, что возглавлял группу по поиску и задержанию серийного убийцы и маньяка Андрея Чикатило.

Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

"Руководство и личный состав областного главка выражает соболезнования в связи с кончиной председателя совета ветеранов генерал-майора милиции в отставке Виктора Буракова", — говорится в сообщении.

Бураков умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни.

Он был в составе следственно-оперативной группы по задержанию серийного убийцы Андрея Чикатило и руководил операцией по поимке преступника.

Отметим, Андрей Чикатило - советский серийный убийца, педофил, некросадист, некрофил и каннибал. Получил наибольшую известность, совершив с 1978 по 1990 годы 53 доказанных убийства: 21 мальчика в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет, 18 девушек и женщин. Хотя сам преступник сознался в 56 убийствах, по оперативным сведениям, маньяком было совершено более 65 убийств.

Напомним, в Британии дали по 10 лет тюрьмы подросткам, которые планировали устроить побоище в своей школе.