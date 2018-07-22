Израиль экстренно эвакуирует из Сирии "Белые каски"

Израильские военные эвакуировали несколько сотен сотрудников сирийской гуманитарной организации "Сирийская гражданская оборона" - более известной как "Белые каски" из юго-западных регионов Сирии.

Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Приказ об эвакуации отдало правительство Израиля. О спасении членов "Белых касок" просили США и ряд европейских стран. Эвакуацию провели после того, как правительственные силы Башара Асада при поддержке Ирана и России получили полный контроль над Южной Сирией.

Правительство Иордании позволило перевозить эвакуированных и их семей по территории страны. По данным иорданских СМИ, в течение трех месяцев их должны принять Германия, Великобритания и Канада. Речь идет о более 800 спасенных.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас уже подтвердил, что ФРГ примет эвакуированных "Белых касок" из Сирии и объяснил решение соображениями "гуманности".

"С начала сирийского конфликта Белые каски спасли более 100 тысяч человек", - рассказал Маас.

Отметим, в состав организации "Белые каски", основанной в 2013 году, входило около трех тысяч сотрудников. Волонтеры, рискуя собственными жизнями, помогали жителям территории, находившейся под контролем сирийских повстанцев. Они также занимались захоронением погибших и оказывали медицинскую помощь раненым. За время гражданской войны в Сирии "Белые каски" спасли около 60 тысяч человек.

Напомним, Израиль наносит массированные удары по сектору Газа.