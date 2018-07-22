Европарламент больше не даст денег "подруге Путина" Марин Ле Пен

Европейский парламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен "Национальное объединение".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Journal du dimanche.

Расследование Европейского бюро по борьбе с мошенничеством в 2016 году выявило, что Ле Пен "неоправданно заплатила" 298,497 тыс. евро за парламентскую помощь в период с декабря 2010 года по февраль 2016 года.

В частности, помощники евродепутатов, оплата работы которых финансировалась из бюджета ЕС, на самом деле работали в партийном штабе, выполняя совсем другую работу. В таком "совместительстве" признался 23 из 54 помощников.

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Это не единственная проблема Марин Ле Пен - 8 июля суд Парижа решил заморозить выплату €2 млн из фонда государственных дотаций, которые партия "Национальное объединение" должна была получить в соответствии с французским законом о финансировании политических организаций.

Марин Ле Пен раскритиковала это решение, назвав его "попыткой убить главную оппозиционную партию Франции" и "беспрецедентным пренебрежением демократией". По ее словам, из-за заморозки дотаций "Национальное объединение" может перестать существовать уже в конце августа.