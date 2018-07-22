Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы

Британский принц Гарри не разрешает своей жене Меган Маркл носить смокинг.

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Как утверждают источники издания, герцогиня Сассекская встречалась с несколькими дизайнерами и стилистами для того, чтобы подобрать наряды для предстоящего королевского тура по Австралии. Ее супруг присутствовал при примерках и не одобрил один из предложенных вариантов — брючный костюм с галстуком-бабочкой от модельера Стеллы Маккартни.

"Меган говорят, что ей нужно прекратить одеваться как голливудская звезда и начать одеваться как член королевской семьи. Меган хотела выбрать подобие смокинга, но Гарри сказал, что этот костюм недостаточно традиционный", - утверждает источник, присутствовавший на одной из встреч.

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Издание напоминает, что брючные костюмы с бабочкой неоднократно надевала по торжественным поводам принцесса Диана, мать принца Гарри.

Напомним, эксперты подсчитали, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл.