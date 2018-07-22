Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы

Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы

Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: twitter/Teen Vogue

Мол, одежда эта – недостаточно традиционная

22.07.18 2787
000

Британский принц Гарри не разрешает своей жене Меган Маркл носить смокинг. 

Об этом пишет Lenta.ru  со ссылкой на Daily Mail. 

Как утверждают источники издания, герцогиня Сассекская встречалась с несколькими дизайнерами и стилистами для того, чтобы подобрать наряды для предстоящего королевского тура по Австралии. Ее супруг присутствовал при примерках и не одобрил один из предложенных вариантов — брючный костюм с галстуком-бабочкой от модельера Стеллы Маккартни. 

"Меган говорят, что ей нужно прекратить одеваться как голливудская звезда и начать одеваться как член королевской семьи. Меган хотела выбрать подобие смокинга, но Гарри сказал, что этот костюм недостаточно традиционный", - утверждает источник, присутствовавший на одной из встреч. 

Издание напоминает, что брючные костюмы с бабочкой неоднократно надевала по торжественным поводам принцесса Диана, мать принца Гарри. 

Напомним, эксперты подсчитали, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Елизавета II может сделать исключение для ребенка принца Гарри и Меган МарклСексизм по-английски: дочери принца Гарри и Меган Маркл останутся простолюдинкамиПринц Гарри стал первым за 125 лет членом королевской семьи, который женился не бритым
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13022
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11754
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8993
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16162
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12110
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 19581
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10199
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22662
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8030
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6098
  1. Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе 3037 / 3449
  2. Пограничникам приказали готовиться к деоккупации Донбасса 2550 / 11192
  3. Украинский актер лишился ноги в ДТП 2227 / 16942
  4. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1868 / 8541
  5. Дорога дальняя. Самые колоритные пешие тропы в мире 1854 / 1947
  6. Ливень в Киеве: машины плавают по затопленным дорогам 1764 / 2003
  7. Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства 1660 / 2377
  8. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 1548 / 13022
  9. Наземный телескоп превзошел Хаббл по качеству фотографий 1438 / 1858
  10. В Британии дали по 10 лет тюрьмы подросткам, которые планировали устроить побоище в своей школе 1077 / 1142
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 16 / 13022
  2. Дорога дальняя. Самые колоритные пешие тропы в мире 15 / 1947
  3. Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе 11 / 3449
  4. Между тоталитарным дизайном и хаосом. Как навести порядок в постсоветских городах 8 / 1102
  5. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 7 / 8541
  6. Йося и его дети. История одесского гинеколога 6 / 123710
  7. Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства 6 / 2377
  8. В двух областях объявлен траур из-за гибели людей в ДТП 5 / 16252
  9. Украина добивается у ЕС и США санкций против РФ из-за блокады Азовского моря, - Омелян 4 / 447
  10. Жемчужина у моря. 10 мест, которые нужно увидеть в Одессе 4 / 46704
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.