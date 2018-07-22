Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » США хотят зону свободной торговли для стран G7

США хотят зону свободной торговли для стран G7

США хотят зону свободной торговли для стран G7
Стивен Мнучин / Фото с сайта sintesis.mx

Америка требует от Европы отменить пошлины, торговые барьеры и дотации

22.07.18 32
000

Глава Минфина США Стивен Мнучин предлагает создать зону свободной торговли среди стран-членов "Большой семерки". 

С таким заявлением он выступил на встрече с коллегами из стран G7 в Буэнос-Айресе в воскресенье, 22 июля, передает Deutsche Welle

"Если Европа верит в свободную торговлю, то мы готовы подписать соглашение о беспошлинных торговых отношениях", - подчеркнул Мнучин. 

Он отметил, что для этого должны быть выполнены три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций. 

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ответ заявил, что США сначала должны отменить таможенные пошлины на сталь и алюминий, а также отказаться от угрозы ввести сборы на ввоз автомобилей из стран ЕС. 

"Мы отказываемся вести переговоры под дулом пистолета", - заявил Ле Мэр. 

Австрийский статс-секретарь Минфина Хуберт Фукс, представляющий на встрече Совет ЕС, в свою очередь, поддержал предложение Мнучина, отметив, что "даже министр финансов США выступает за справедливую и свободную торговлю". 

"Проблема в том, что США понимают под справедливой и свободной торговлей что-то другое", - продолжил Фукс. 

Он заявил, что отмена американских пошлин на сталь и алюминий не должна быть условием для торговых переговоров ЕС и США. 

"Предварительные условия никогда не сулят ничего хорошего", - отметил Фукс. 

Комиссар ЕС по экономическим вопросам Пьер Московичи заявил, что после переговоров в Буэнос-Айресе разногласия между их участниками не исчезли, но встреча в целом не была напряженной. 

В проекте итогового заключения говорится, что торговые споры и другие политические кризисы увеличили риски для роста мировой экономики. В связи с этим требуется готовность к диалогу, а также проведение необходимых реформ.

Напомним, шесть стран "Большой семерки" осудили американские пошлины на сталь и алюминий.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Больше всего оружия в 2017 году Украина продала СШАВаш любимый президент не делал ничего плохого, - ТрампСША готовы снять санкции с российской компании "Русал"
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13039
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11759
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8994
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16167
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12113
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 19585
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10204
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22667
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8032
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6103
  1. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 3364 / 3804
  2. Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе 3093 / 3461
  3. Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована 2648 / 3146
  4. Супрун рассказала, как избежать проблем со здоровьем любителям сладкого 2195 / 2473
  5. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 1659 / 13039
  6. Наземный телескоп превзошел Хаббл по качеству фотографий 1642 / 1914
  7. Между тоталитарным дизайном и хаосом. Как навести порядок в постсоветских городах 1129 / 1126
  8. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1104 / 8612
  9. Пограничникам приказали готовиться к деоккупации Донбасса 1011 / 11241
  10. Супрун назвала лучшую таблетку от одиночества 982 / 1168
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 17 / 13039
  2. Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе 11 / 3461
  3. Между тоталитарным дизайном и хаосом. Как навести порядок в постсоветских городах 9 / 1126
  4. Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована 7 / 3146
  5. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 6 / 8612
  6. Супрун рассказала, как избежать проблем со здоровьем любителям сладкого 5 / 2473
  7. Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства 4 / 2399
  8. Жемчужина у моря. 10 мест, которые нужно увидеть в Одессе 4 / 46721
  9. Четыре года назад от российских оккупантов были освобождены Лисичанск, Северодонецк и Рубежное 3 / 400
  10. Фокус №29 (584) 3 / 107
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.