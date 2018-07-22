США хотят зону свободной торговли для стран G7

Глава Минфина США Стивен Мнучин предлагает создать зону свободной торговли среди стран-членов "Большой семерки".

С таким заявлением он выступил на встрече с коллегами из стран G7 в Буэнос-Айресе в воскресенье, 22 июля, передает Deutsche Welle.

"Если Европа верит в свободную торговлю, то мы готовы подписать соглашение о беспошлинных торговых отношениях", - подчеркнул Мнучин.

Он отметил, что для этого должны быть выполнены три условия: отмена пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ответ заявил, что США сначала должны отменить таможенные пошлины на сталь и алюминий, а также отказаться от угрозы ввести сборы на ввоз автомобилей из стран ЕС.

"Мы отказываемся вести переговоры под дулом пистолета", - заявил Ле Мэр.

Австрийский статс-секретарь Минфина Хуберт Фукс, представляющий на встрече Совет ЕС, в свою очередь, поддержал предложение Мнучина, отметив, что "даже министр финансов США выступает за справедливую и свободную торговлю".

"Проблема в том, что США понимают под справедливой и свободной торговлей что-то другое", - продолжил Фукс.

Он заявил, что отмена американских пошлин на сталь и алюминий не должна быть условием для торговых переговоров ЕС и США.

"Предварительные условия никогда не сулят ничего хорошего", - отметил Фукс.

Комиссар ЕС по экономическим вопросам Пьер Московичи заявил, что после переговоров в Буэнос-Айресе разногласия между их участниками не исчезли, но встреча в целом не была напряженной.

В проекте итогового заключения говорится, что торговые споры и другие политические кризисы увеличили риски для роста мировой экономики. В связи с этим требуется готовность к диалогу, а также проведение необходимых реформ.



Напомним, шесть стран "Большой семерки" осудили американские пошлины на сталь и алюминий.