В Торонто произошла стрельба: 14 человек ранены, один погиб

В результате стрельбы в канадском Торонто 14 человек получили ранения, одна женщина погибла. Об этом передает пресс-служба местной полиции на странице в Twitter.

Одна женщина погибла, еще одна девушка находится в очень тяжелом состоянии. Раненный доставлены в больницу.

Преступника ликвидировали правоохранители.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в воскресенье вечером (5 утра 23 июля по киевскому времени).

Напомним, недавно в центре Киева произошла стрельба: четверо раненых.