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Главная » Мир » В Торонто произошла стрельба: 14 человек ранены, один погиб

В Торонто произошла стрельба: 14 человек ранены, один погиб

В Торонто произошла стрельба: 14 человек ранены, один погиб
vlasti.net

Стрелок убит

23.07.18 94
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В результате стрельбы в канадском Торонто 14 человек получили ранения, одна женщина погибла. Об этом передает пресс-служба местной полиции на странице в Twitter.

Одна женщина погибла, еще одна девушка находится в очень тяжелом состоянии. Раненный доставлены в больницу.

Преступника ликвидировали правоохранители.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в воскресенье вечером (5 утра 23 июля по киевскому времени).

Напомним, недавно в центре Киева произошла стрельба: четверо раненых.

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