Помпео указал Лаврову на нарушение Россией обязательств в Сирии, - Госдеп

Вслед за встречей президентов США и России в Хельсинки, американский госсекретарь Помпео провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В ходе беседы Помпео поднял перед Лавровым вопрос о невыполнении Российской Федерацией обязательств по урегулированию конфликта в юго-западной Сирии.

Главы иностранных дел также коснулись темы координации действий двух стран в борьбе с терроризмом и установления диалога между частными бизнес-структурами.

Как сообщалось ранее, глава Госдепа выразил надежду, что Трамп и Путин встретятся осенью.