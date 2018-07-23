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Главная » Мир » После применения Израилем нового оружия в Сирии Кремль отправляет в Иерусалим делегацию для переговоров

После применения Израилем нового оружия в Сирии Кремль отправляет в Иерусалим делегацию для переговоров

После применения Израилем нового оружия в Сирии Кремль отправляет в Иерусалим делегацию для переговоров
justjournalism.com

МИД РФ охарактеризовал визит как срочный и большой важности

23.07.18 379
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Израиль применил свою новую систему ПВО в приграничном районе Сирии, где поддерживаемые Россией сирийские силы воюют с повстанцами. В ответ на это Москва направила в Израиль делегацию для "срочных" переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Reuters.

Нетаньяху планирует принять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника генерального штаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова в рамках договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе. Официальная Москва подтвердила визит делегации. При этом заместитель Лаврова Григорий Карасин заявил, что этот визит является очень важным и срочным.

В своем радиообращении Нетаньяху  пообещал, что собирается довести до российской делегации твердую позицию Израиля о необходимости соблюдения соглашения между Сирией и Израилем о  разведении сил, которое безукоризненно выполнялось до начала войны в Сирии. Он также подтвердил, что Израиль будет продолжать действовать против любых попыток Ирана вторгнуться в Сирию.

Напоминаем, недавно спецслужбы Израиля предотвратили покушение на премьера Нетаньяху.

 

 

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