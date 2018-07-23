Глава британского МИД предупредил, что Brexit может произойти без подписания соглашения с ЕС

В британском ведомстве считают, что переговорный процесс о выходе страны из ЕС требует изменений

Новый глава МИД Великобритании Джереми Хант после переговоров с германским коллегой Хайко Маасом заявил о существовании риска выхода Великобритании из ЕС без подписания соглашения о будущих отношениях между ними, передает Интерфакс-Украина.

"Без настоящего изменения в подходе переговорщиков ЕС нам теперь грозит настоящий... риск выхода из ЕС без соглашения. И это будет крайне затруднительно с точки зрения экономики", - сказал Ханта журналистам.

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Он уточнил, что Британия будет считать этот сценарий затруднительным, но, в конечном счете, найдет способ не просто выжить, но и экономически процветать.

"Однако истинный предмет моего беспокойства заключается в том, что это на целое поколение изменит отношение британской общественности к Европе", - добавил министр.

В свою очередь Маас заявил, что Германия хотела бы видеть реализацию Brexit вместе с соответствующим соглашением между ЕС и Великобританией.

Напоминаем, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй категорически исключила возможность проведения повторного референдума по Brexit.