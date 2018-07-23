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Главная » Мир » Видео В Иерусалиме из Стены Плача выпал 100-килограммовый камень на женщин

Видео В Иерусалиме из Стены Плача выпал 100-килограммовый камень на женщин

<span class="label red">Видео</span> В Иерусалиме из Стены Плача выпал 100-килограммовый камень на женщин
Фото: Flash90

Сейчас площадку для молитв закрыли

23.07.18 670
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В одном из самых популярных туристических мест Израиля -  на молитвенной площадке у Стены Плача  -  древний каменный блок обрушился на женскую сторону молитвенной зоны, которую посещают жительницы страны и паломницы.

Об этом сообщает Newsru.co.il.



Камень упал рядом с молящимися женщинами, никто из них не пострадал. Прибывшие к Стене Плача сотрудники израильского Управления древности оцепили место падения каменного блока и занимаются оценкой причиненного ущерба.

Как уточняет Mk.ru, камень был весом в 100 кг. Кроме того, градоначальник Иерусалима Нир Баркат расценил все произошедшее, как чудо. При этом он обратился к офису премьер-министр с предложением расширить инспекции служб, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение святыни и возможное травмирование молящихся.

Сейчас площадку для молитв закрыли

Справка

Стена Плача  -  символ веры многих поколений евреев в возрождение Храма, место паломничества и молитв. У верующих существует обычай оставлять в щелях между каменными блоками записки с просьбами и молитвами.

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