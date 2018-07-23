В одном из самых популярных туристических мест Израиля - на молитвенной площадке у Стены Плача - древний каменный блок обрушился на женскую сторону молитвенной зоны, которую посещают жительницы страны и паломницы.



Об этом сообщает Newsru.co.il.





Камень упал рядом с молящимися женщинами, никто из них не пострадал. Прибывшие к Стене Плача сотрудники израильского Управления древности оцепили место падения каменного блока и занимаются оценкой причиненного ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Стены Плача просили о дожде

Как уточняет Mk.ru, камень был весом в 100 кг. Кроме того, градоначальник Иерусалима Нир Баркат расценил все произошедшее, как чудо. При этом он обратился к офису премьер-министр с предложением расширить инспекции служб, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение святыни и возможное травмирование молящихся.



Сейчас площадку для молитв закрыли



Справка



Стена Плача - символ веры многих поколений евреев в возрождение Храма, место паломничества и молитв. У верующих существует обычай оставлять в щелях между каменными блоками записки с просьбами и молитвами.