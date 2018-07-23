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Главная » Мир » В греческих тюрьмах удерживают 161 украинца

В греческих тюрьмах удерживают 161 украинца

В греческих тюрьмах удерживают 161 украинца
Фото с сайта dengi.ua

Нарушаются права задержанных

23.07.18 95
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В Греции арестован или удерживается в тюрьме 161 гражданин Украины, из них 112- по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Омбудсмен объяснила, что украинских моряков обычно обманом заставляют переправлять нелегальных мигрантов в Европу. Схема состоит в том, что украинцам предлагают работу за большие деньги на круизных лайнерах, яхтах, а взамен их силой или угрозами заставляют перевозить нелегальных мигрантов.

Она отметила, что Греция, как участник Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми, обязана была освободить от наказания задержанных за перевозку нелегалов украинцев, потому что в большинстве случаев преступление было совершено под давлением. Но вместо этого греческие власти выносят обвинительные приговоры.

Также она сообщила, что в тюрьмах Греции нарушаются права задержанных. В частности, переводчики не владеют на необходимом уровне украинским или русским языками, поэтому задержанные не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела.

В связи с этим Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович за помощью в освобождении украинцев из тюрем Греции.

Напомним, ранее спустя полтора года из Греции отпустили шестерых украинских моряков.

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