В греческих тюрьмах удерживают 161 украинца

В Греции арестован или удерживается в тюрьме 161 гражданин Украины, из них 112- по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.



Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook.



Омбудсмен объяснила, что украинских моряков обычно обманом заставляют переправлять нелегальных мигрантов в Европу. Схема состоит в том, что украинцам предлагают работу за большие деньги на круизных лайнерах, яхтах, а взамен их силой или угрозами заставляют перевозить нелегальных мигрантов.

Она отметила, что Греция, как участник Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми, обязана была освободить от наказания задержанных за перевозку нелегалов украинцев, потому что в большинстве случаев преступление было совершено под давлением. Но вместо этого греческие власти выносят обвинительные приговоры.



Также она сообщила, что в тюрьмах Греции нарушаются права задержанных. В частности, переводчики не владеют на необходимом уровне украинским или русским языками, поэтому задержанные не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела.



В связи с этим Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович за помощью в освобождении украинцев из тюрем Греции.

Напомним, ранее спустя полтора года из Греции отпустили шестерых украинских моряков.