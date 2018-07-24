В Белом доме рассказали о единственной договоренности Трампа и Путина

В Белом доме озвучили единственную договоренность, к которой пришли Дональд Трамп и Владимир Путин во время недавней встречи в Хельсинки. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Интерфакс-Украина.

"Я могу сказать, что Болтон (советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон - ред.) планирует провести встречу со своим коллегой из России в следующем месяце", - заявила Сандерс на брифинге для журналистов.

Сандерс не уточнила, где и когда именно пройдет встреча, а также не указала, кто именно будет участвовать в ней со стороны России.

Единственной конкретной договоренностью, достигнутой в ходе саммита лидеров США и России в Хельсинки, отметила Сандерс, было решение о том, что команды, ответственные за национальную безопасность обеих стран, продолжат дискуссии на рабочем уровне.

Напомним, во время встречи в Хельсинки Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе.