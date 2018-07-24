Украинцев среди жертв лесных пожаров в Греции нет

В результате лесных пожаров в пригородах Афин погибли не менее 50 человек.

Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Сообщается, что возле города Рафина к востоку от Афин обнаружили тела 26 погибших. Данную информацию подтвердил заместитель мэра города Георгиос Кокколис.

Среди пострадавших от лесных пожаров вблизи Афин, по предварительной информации, нет граждан Украины.

Об сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в соцсети Twitter.



"Масштабные лесные пожары около Афин: погибли 24 человека, около 200 - пострадали. По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет", - сообщил он.

Кроме того, по некоторым данным, еще 70 человек госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.

В Греции с начала месяца стоит жаркая погода, а в последние дни температура воздуха достигает +40.

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По словам официального представителя кабинета министров Греции Димитриса Дзанакопулоса, многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля.

Огонь сейчас бушует с трех сторон от Афин: в районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели. Власти Греции ввели в этих районах режим чрезвычайного положения.

По словам Ципраса, пожары тушат свыше 600 пожарных на более чем 300 пожарных машинах.

С огнем справиться сложно из-за сильного ветра. Греция запросила помощь в тушении пожаров у Евросоюза.

Напомним, под Херсоном сгорели 170 гектаров пшеницы.