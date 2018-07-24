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МВФ пророчит Венесуэле инфляцию в миллион процентов

МВФ пророчит Венесуэле инфляцию в миллион процентов
Фото: id77.livejournal.com

Такого уровня она достигнет до конца года

24.07.18 55
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Уровень инфляции в Венесуэле достигнет миллиона процентов в конце 2018 года. Такой прогноз опубликовал Международный валютный фонд, передает Сегодня.

Фонд подчеркивает, что Венесуэла находится в глубоком экономическом и социальном кризисе.

"Мы прогнозируем рост инфляции до 1000000% к концу 2018 года. Это свидетельствует о том, что ситуация в Венесуэле аналогичная той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов", – прогнозирует Фонд.

В 2018 году ВВП страны упадет примерно на 18%, отмечают в МВФ.

Причиной падения экономики стало значительное снижение добычи нефти, считают аналитики. 

"Падение экономической активности, гиперинфляция и дальнейшее ухудшение уровня предоставления общественных благ (здравоохранение, электро- и водоснабжение, сфера транспорта и безопасности), а также нехватка продовольствия по субсидированным ценам привели к огромным миграционных потоков, что усилит побочные последствия для соседних стран", – отметили в МВФ.

Напомним, Трамп предлагал совершить военное вторжение в Венесуэлу.

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