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Главная » Мир » Российские хакеры взломали американские электросети, - СМИ

Российские хакеры взломали американские электросети, - СМИ

Российские хакеры взломали американские электросети, - СМИ
Фото с сайта crypto-fox.ru

Пострадавшие могут не знать о взломе

24.07.18 43
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Хакерская группировка получила доступ к электросетям США.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на Министерство внутренней безопасности.

По информации издания, группировка хакеров, известных как Dragonfly или Energetic Bear, обошла защиту сети американских электрических компаний. В Министерство внутренней безопасности США предположили, что группировка связана с Кремлем.

Взлом смогли осуществить благодаря атакам на партнеров пострадавших компаний. В результате хакерам удалось получить доступ к компьютерам диспетчерских служб, что, в свою очередь, дает им возможность устраивать перебои с подачей электроэнергии.

Также в Министерстве внутренней безопасности отметили, что, скорее всего, не все пострадавшие компании знают о взломе - в ряде случаев хакеры использовали для доступа данные реальных сотрудников. Цели взлома - кража данных или подготовка к возможным конфликтам - также пока не ясны.

Напомним, российским хакерским атакам в США будет противостоять кибергруппа.

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