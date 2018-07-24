Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » У россиян во время войны могут отбирать автомобили

У россиян во время войны могут отбирать автомобили

У россиян во время войны могут отбирать автомобили
Фото с сайта volgodonsk-media.ru

Мобилизованную технику не будут отправлять в район боевых действий

24.07.18 521
100

Министерство обороны России предложило ставить все автомобили россиян на воинский учет и отбирать на нужды армии в случае введения в стране военного положения.

Об этом сообщает Известия.

Ранее норма распространялась только на внедорожники. Проект соответствующего приказа уже проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу.

В документе упоминаются все легковые машины, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие не более восьми мест для сидения (помимо водительского кресла).

По мнению экспертов, обычные легковушки вряд ли понадобятся военным. Внимание прежде всего обратят на отечественные внедорожники — УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 ("Патриот"), тогда как ранее в приказе упоминались "Нивы". Иномарки мобилизуют в последнюю очередь, так как запчасти на них стоят дороже. В их число попадут, к примеру, Toyota Prado или VW Touareg.

Как отмечает издание, мобилизованную технику не будут отправлять в район боевых действий. Кроме того, изъятие будет носить временный характер — до тех пор, пока не появятся штатные машины. Как только необходимость в автомобилях отпадет, их вернут владельцам с компенсацией.

Напомним, в РФ будут отслеживать негативные посты россиян в соцсетях.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Российские хакеры взломали американские электросети, - СМИВ РФ будут отслеживать негативные посты россиян в соцсетях, – СМИАдвокат, которая опубликовала видео пыток в Ярославской колонии, сбежала из России
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13639
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 11946
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9149
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16445
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12154
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 19886
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10438
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22841
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8163
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6394
  1. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 10967 / 13956
  2. Астрономы показали Марс до и во время пылевого шторма 2729 / 3066
  3. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 2541 / 2627
  4. После применения Израилем нового оружия в Сирии Кремль отправляет в Иерусалим делегацию для переговоров 2118 / 2295
  5. В Иерусалиме из Стены Плача выпал 100-килограммовый камень на женщин 2099 / 2221
  6. В Кабмине назвали смешными попытки РФ ввести санкции против Украины 2087 / 2377
  7. Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована 1704 / 4722
  8. В Украине с октября вводят новые правила оформления больничных 1648 / 1790
  9. Мечтательные аппараты. Что стоит за громкими меморандумами ГП "Антонов" 1562 / 1650
  10. Бронзовый Путин стоит в гараже мясокомбината 1436 / 1677
  1. В Верховной Раде выплатили 16 миллионов отпускных, - СМИ 9 / 588
  2. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 8 / 13639
  3. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 8 / 2627
  4. Мечтательные аппараты. Что стоит за громкими меморандумами ГП "Антонов" 7 / 1650
  5. Усика раскритиковали в Кабмине за бой в России 7 / 950
  6. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 7 / 13956
  7. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5 / 6394
  8. Только для иудеев. Как изменится Израиль после введения закона о национальном характере государства 3 / 2749
  9. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 3 / 9912
  10. Без эстрады и шансона. Как создать идеальный музыкальный фестиваль 3 / 1709
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.