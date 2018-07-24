США будет стимулировать страны для покупки американского оружия

Конгресс США принял решение продлить запрет на сотрудничество Пентагона и минобороны России.
Проект отчета, по которому и принималось это решение, согласован обеими палатами Конгресса.
В документе Россия названа конкурентом США. Утверждается, что РФ нарушила договоры о контроле над вооружениями, расширила и модернизировала свой ядерный арсенал, а также провела испытания средств противокосмической обороны.
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В связи с этим в проекте бюджета указана необходимость обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружения к американскому. В том числе и посредством снятия санкций.
Напомним, украинская армия получит американские снайперские комплексы.