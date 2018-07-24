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Главная » Мир » В Польше рады украинским мигрантам, - спикер Сената

В Польше рады украинским мигрантам, - спикер Сената

В Польше рады украинским мигрантам, - спикер Сената
Фото: transportopasaulis.lt

Украинцы уважают польские ценности

24.07.18 394
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Польша приветствует украинских мигрантов. Об этом заявил спикер Сената Польши Станислав Карчевский в интервью Deutsche Welle.

Он отметил, что последние два года в Польшу приехало более двух миллионов украинцев. "Польша приветствует украинцев, потому что они с большой вероятностью будут уважать наши ценности", - отметил Карчевский.

При этом он обратил внимание на то, что польская политика в отношении мигрантов базируется на желаемой модели общества, а не на квотах или распределении.

"Речь идет не о квотах или распределении мигрантов, а о выборе модели общества, в которой мы хотим жить. Мы видим, что происходит в мире - в Германии, Франции, где существуют параллельные общества, которые не хотят интегрироваться, потому что они привержены различным ценностям", - сказал спикер Сената.

По его мнению, в интересах всех стран ЕС должна быть лучшая защита внешних границ и поддержка людей в их странах происхождения.

Как сообщалось ранее, Польша не намерена уступать Украине в вопросах исторической памяти.

 

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