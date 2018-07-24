Украина готова предоставить помощь Греции в борьбе с пожаром

Кабинет Министров Украины готов предоставить всю необходимую помощь Греции для борьбы с масштабными пожарами вблизи Афин. Об этом сообщает Укринформ.
Глава украинского правительства направил соответствующее письмо своему греческому коллеге Алексису Ципрасу.
"Правительство Украины готово предоставить необходимую помощь Греции для борьбы со стихийным бедствием", — отметил Гройсман, обращаясь к главе греческого правительства.
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Премьер-министр также подчеркнул, что в Украине с глубоким прискорбием восприняли трагическую весть о гибели многих людей в результате масштабных лесных пожаров, которые бушуют вблизи столицы Греции Афин.
Напоминаем, что ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждала о пожарной опасности в некоторых регионах Украины.