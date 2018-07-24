Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур по погибшим в результате масштабных лесных пожаров в стране.
"Страна переживает трагедию", - сказал Ципрас во время официального обращения к гражданам, пишет CNN.
Он добавил, что происходящие события "невыносимы для каждого".
Отметим, Грецию охватили масштабные лесные пожары.
Огонь бушует с трех сторон от Афин: в районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели. Власти Греции ввели в этих районах режим чрезвычайного положения. С огнем справиться сложно из-за сильного ветра.