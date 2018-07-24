Эрдоган и Нетаньяху обвинили друг друга в расизме и геноциде

По мнению турецкого лидера, нет разницы между идеями Гитлера и менталитетом Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принятие закона о национальном еврейском государстве легализирует тиранию и показывает, что Израиль является "сионистской, фашистской и расистской" страной. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает Reuters.

По мнению турецкого лидера, нет никакой разницы между одержимостью арийской расой Гитлера и израильским менталитетом.

"Дух Гитлера вселился в некоторых правителей Израиля", - сказал Эрдоган.

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В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что под руководством Эрдогана, Турция погрузилась во "мрак диктатуры", обвинив при этом турецкого президента в геноциде сирийцев и курдов.

Турция и Израиль до недавнего времени являлись союзниками, однако прервали дипломатические контакты в мае, когда десятки палестинцев были убиты израильскими вооруженными силами в районе Газы. Тем не менее, обе страны продолжают торговые отношения друг с другом.

Напоминаем, что ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль и премьер-министра Биньямина Нетаньяху в апартеиде.