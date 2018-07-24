Мэй приняла решение лично возглавить переговоры с ЕС по Brexit

Отныне министр по делам выхода из ЕС является лишь представителем премьера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отныне она будет лично руководить переговорами по выходу Великобритании из ЕС. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на издание The Independent.

"Я буду во главе переговоров с Европейским союзом, а министр по делам выхода из Европейского союза будет выступать в качестве моего представителя", - говорится в заявлении Мэй.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Борис Джонсон подал в отставку

Мэй также отметила, что министерство по делам Brexit продолжит руководить подготовкой британского правительства к выходу из ЕС. В этой связи министерство наберет новых сотрудников из числа служащих секретариата кабинета министров Великобритании.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Напоминаем, что ранее министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис ушел в отставку из-за несогласия с новой правительственной стратегией сотрудничества Великобритании с ЕС.