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Главная » Мир » Мэй приняла решение лично возглавить переговоры с ЕС по Brexit

Мэй приняла решение лично возглавить переговоры с ЕС по Brexit

Мэй приняла решение лично возглавить переговоры с ЕС по Brexit
Тереза Мэй / Фото: flickr.com/photos/uk_parliament

Отныне министр по делам выхода из ЕС является лишь представителем премьера

24.07.18 22
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отныне она будет лично руководить переговорами по выходу Великобритании из ЕС. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на издание The Independent.

"Я буду во главе переговоров с Европейским союзом, а министр  по делам выхода из Европейского союза будет выступать в качестве моего представителя", - говорится в заявлении Мэй.

Мэй также отметила, что министерство по делам Brexit продолжит руководить подготовкой британского правительства к выходу из ЕС. В этой связи министерство наберет новых сотрудников из числа служащих секретариата кабинета министров Великобритании.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Напоминаем, что ранее министр по вопросам Brexit  Дэвид Дэвис ушел в отставку  из-за несогласия с новой правительственной стратегией сотрудничества Великобритании с ЕС.

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