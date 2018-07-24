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Главная » Мир » В Нидерландах скончались 11 новорожденных, матери которых принимали "Виагру"

В Нидерландах скончались 11 новорожденных, матери которых принимали "Виагру"

В Нидерландах скончались 11 новорожденных, матери которых принимали "Виагру"
Фото из открытых источников

Не исключено, что новорожденные умерли бы в любом случае, независимо от приема матерью препарата

24.07.18 1522
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В Нидерландах скончались 11 младенцев, матери которых принимали участие в научном эксперименте: во время беременности они принимали "Виагру".

Об этом 23 июля сообщил телеканал NOS.

Исследование проводилось в 10 нидерландских поликлиниках c 2015 года. 93 женщинам с пониженным функционированием плаценты давали силденафил – вещество, которое продается под названием "Виагра".

Ученые надеялись, что силденафил, применяемый для лечения эректильной дисфункции мужчин и легочной гипертензии, будет способствовать улучшению тока крови через плаценту. Эксперимент прекратили на прошлой неделе, когда независимый комитет, который следил за исследованием, обнаружил, что 17 детей родились с проблемами легких и 11 из них скончались.

Во время исследования еще 90 женщин принимали плацебо – таблетки без активных веществ. В этой группе трое младенцев родилось с поражением легких, никто из них не умер.

Руководитель исследования Вессел Ганзевоорт сказал, что каждый случай смерти ребенка из "группы силденафила" будет подробно исследован.

По его словам, не исключено, что новорожденные умерли бы в любом случае, независимо от приема матерью препарата.

Ранее сообщалось, что 2/3 производимой в мире виагры являются подделкой.

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