Минобороны РФ диктует свои условия США

Американские военные могут задержаться в Сирии, только в том случае, если подключатся к решению проблемы беженцев во взаимодействии с Россией и сирийским руководством, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Об этом сообщает Интерфакс.

В таком стиле российский генерал-майор прокомментировал заявление командующего силами США на Ближнем Востоке Джозефа Вотела, который в интервью американскому телеканалу ABC высказался о невозможности взаимодействия с Россией по вопросу возвращения беженцев в Сирию из-за "продолжительной поддержки президента Асада" со стороны Кремля.

"Никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций американскими военнослужащими в Сирии объективно больше не существует. В такой ситуации у американских сил остается только одна возможность задержаться в Сирии - подключиться во взаимодействии с Россией и законным руководством страны к процессу оказания помощи возвращению беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома", - сказал Конашенков.

Как сообщалось ранее, сирийская оппозиция заявила о провале переговоров с российскими военными о мирном урегулировании на юго-западе Сирии.