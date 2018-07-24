Беларусь увеличила срок безвизового пребывания

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому срок безвизового пребывания иностранных граждан в стране увеличен с пяти до 30 суток. Об этом сообщает DW.
"Принятие указа призвано способствовать дальнейшему развитию белорусской туристической отрасли, обеспечить доступность санаторного и медицинского туризма в Беларуси, стать одним из немаловажных факторов содействия развитию экономики страны, включенности Беларуси в мирохозяйственные связи, усилить ее позицию как удобной площадки для организации международных форумов, конференций, фестивалей, спортивных состязаний", - отмечается в пресс-службе Лукашенко.
Отныне, безвизовым въездом могут воспользоваться иностранцы, въезжающие в страну через минский аэропорт и имеющие при себе действительный паспорт или заменяющий его документ. Необходимо также иметь денежную сумму в размере не менее двух базовых величин на каждый день пребывания (1 базовая величина равна 24,5 белорусским рублям, в пересчете 10,5 евро) и действительный в стране полис медицинского страхования.
Напоминаем, что ранее Беларусь вводила пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран.