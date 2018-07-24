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Главная » Мир » В США готовят новые санкции против России

В США готовят новые санкции против России

В США готовят новые санкции против России
Фото: Trend.Az

В скором времени законопроект будет представлен на рассмотрение

24.07.18 132
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Влиятельные сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес объявили, что готовят новый законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Мы передадим на рассмотрение законопроект в ближайшие дни. Это позволит гарантировать введение обязательных санкций в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки путем санкций", Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Также это позволит ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное давление на Кремль и его кампанию против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах", - отмечается в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте сенатского комитета по иностранным делам.

Предлагаемые ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также - российского госдолга.

В дополнение ко всему, в документе содержится пункт, предусматривающий, что США не смогут выйти из НАТО без согласия сената.

Как сообщалось ранее, новые санкции США обошлись 50 российским олигархам в 12 млрд долларов.

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