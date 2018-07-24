Трамп обеспокоен, что РФ будет вмешиваться в выборы в Конгресс США

Президент США Дональд Трамп уверен, что власти России будут пытаться вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс США.



Об этом американский президент сообщил в микроблоге Twitter.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет очень упорно бороться, чтобы оказать влияние на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был жестче в отношении России, чем я, они очень сильно будут оказывать давление ради демократов", - сказал президент США.



По мнению Трампа, Россия не хочет видеть его президентом.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2018 г.

Отметим, что на промежуточных выборах в Конгресс США в 2018 году должны выбрать 35 из 100 членов Сената и всех 435 членов Палаты представителей.

Напомним, во время встречи в Хельсинки президент РФ Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе.