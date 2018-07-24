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Главная » Мир » Трамп обеспокоен, что РФ будет вмешиваться в выборы в Конгресс США

Трамп обеспокоен, что РФ будет вмешиваться в выборы в Конгресс США

Трамп обеспокоен, что РФ будет вмешиваться в выборы в Конгресс США
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

По мнению американского лидера, Россия не хочет видеть его президентом

24.07.18 89
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Президент США Дональд Трамп уверен, что власти России будут пытаться вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс США.

Об этом американский президент сообщил в микроблоге Twitter.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет очень упорно бороться, чтобы оказать влияние на предстоящие выборы. Основываясь на том факте, что ни один президент не был жестче в отношении России, чем я, они очень сильно будут оказывать давление ради демократов", - сказал президент США.

По мнению Трампа, Россия не хочет видеть его президентом.

Отметим, что на промежуточных выборах в Конгресс США в 2018 году должны выбрать 35 из 100 членов Сената и всех 435 членов Палаты представителей.

Напомним, во время встречи в Хельсинки президент РФ  Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе.

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