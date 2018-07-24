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Главная » Мир » Спасенные из тайской пещеры дети ушли в монастырь

Спасенные из тайской пещеры дети ушли в монастырь

Спасенные из тайской пещеры дети ушли в монастырь
Фото twitter.com/drafts_2

11 из 12 членов команды приняли участие в специальной церемонии 24 июля

24.07.18 889
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В Таиланде практически все спасенные из пещеры дети стали послушниками в буддийском монастыре. В обществе тайцев это считается большой честью, передает CNN.

Отмечается, что 11 из 12 членов команды приняли участие в специальной церемонии 24 июля. Этот ритуал был направлен на чествование памяти 38-летнего офицера ВМС Таиланда Самарна Кунана, который погиб во время спасательной операции.

Один из членов команды, Адул Сэм-он, - христианин, он посетил местную церковь для проведения отдельной церемонии.

При этом 11 спасенных юношей начнут свое недельное пребывание в монастыре в качестве послушников в среду утром. Им обреют головы. Члены команды вернутся к гражданской жизни 3 августа.

Напомним, 23 июня группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер исчезли в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Более тысячи человек, в том числе армия, полиция, волонтеры и специалисты из разных стран, участвовали в поисковой операции. 

2 июля их нашли британские дайверы.

8 июля стартовала эвакуация детей. В результате первого этапа операции были спасены четверо детей. 9 июля эвакуировали еще двоих.

10 июля в Таиланде спасли всех детей и их тренера из затопленной пещеры.

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