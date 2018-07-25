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Ryanair отменил 300 авиарейсов из-за забастовки

Ryanair отменил 300 авиарейсов из-за забастовки
Фото с сайта prm.ua

Лоукостер отменил рейсы для 50 тысяч пассажиров

25.07.18 89
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Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 300 авиарейсов, запланированных на среду, 25 июля, сообщает Deutsche Welle.

Отменены рейсы из Испании, Португалии и Бельгии и в эти страны, поскольку в них проходит забастовка бортпроводников.

Отмена рейсов на 25 и 26 июля коснется 50 000 пассажиров, сообщили представители компании в Twitter. Этим пассажирам предложили перебронировать билеты на другие даты или получить полное возмещение стоимости.

Кроме того, во вторник, 24 июля, стало известно, что авиакомпании International Airlines Group (IAG), Ryanair, ЕasyJet и Wizz Air подали в Еврокомиссию жалобу в связи с забастовками авиадиспетчеров во Франции. Авиакомпании считают, что Франция нарушает законодательство ЕС, исключая авиаперелеты над своей территорией страны во время забастовок.

"Пассажиры рейсов, которые выполняются в обход территории Франции, лишены своего базового права свободно путешествовать между странами-членами ЕС, которых обошли забастовки", - говорится в их совместном заявлении.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири отметил, что если такие забастовки проходят в Греции или Италии, авиаперелеты над их территорией осуществляются в обычном режиме, но Франция этого не позволяет.

Напомним, в Германии экстренно сел самолет Ryanair: пострадали 30 человек.

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