Пожары в Греции: число жертв возросло до 77

Число жертв в результате сильных лесных пожаров в Греции возросло до 77, сообщает Европейская правда.
178 пострадавших госпитализированы, среди них - дети.
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Число погибших может возрасти, поскольку десятки людей числятся пропавшими без вести.
Спасатели продолжают осматривать разрушенные дома, автомобили и побережья. Родные пропавших публикуют в соцсетях фотографии в надежде отыскать своих близких.
Напомним, в Греции начались масштабные лесные пожары. Огонь бушует с трех сторон от Афин: в районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели. Власти Греции ввели в этих районах режим чрезвычайного положения. С огнем справиться сложно из-за сильного ветра.