Число голодающих золотодобытчиков в России выросло

Они не получают зарплату уже три месяца

В Забайкальском крае увеличилось количество объявивших голодовку рабочих золоторудного предприятия ООО "Дарасунский рудник". Из-за невыплаты зарплаты в акции протеста сейчас принимают участие 63 человека, тогда как накануне было известно о 60 шахтерах.

"Рабочие продолжают голодовку — всего 63 человека, водой и спальными принадлежностями они обеспечены, ночуют в административном здании предприятия", — цитирует Интерфакс экстренные службы региона.

"По состоянию на 24 июля задолженность по зарплате перед работниками составляет около 32 млн рублей.

Отмечается, что шахтеры не получают зарплату уже три месяца. "В последний раз в мае всем шахтерам выдали по 1340 рублей, все думали, что это аванс. С тех пор перестали платить.

По факту голодовки проверку также проводит региональное управление СКР.

Напомним, Кабмин Украины считает, что госшахты обязаны направлять 70% выручки на погашение долгов по зарплате.