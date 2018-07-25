Число голодающих золотодобытчиков в России выросло

В Забайкальском крае увеличилось количество объявивших голодовку рабочих золоторудного предприятия ООО "Дарасунский рудник". Из-за невыплаты зарплаты в акции протеста сейчас принимают участие 63 человека, тогда как накануне было известно о 60 шахтерах.
"Рабочие продолжают голодовку — всего 63 человека, водой и спальными принадлежностями они обеспечены, ночуют в административном здании предприятия", — цитирует Интерфакс экстренные службы региона.
"По состоянию на 24 июля задолженность по зарплате перед работниками составляет около 32 млн рублей.
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Отмечается, что шахтеры не получают зарплату уже три месяца. "В последний раз в мае всем шахтерам выдали по 1340 рублей, все думали, что это аванс. С тех пор перестали платить.
По факту голодовки проверку также проводит региональное управление СКР.
Напомним, Кабмин Украины считает, что госшахты обязаны направлять 70% выручки на погашение долгов по зарплате.