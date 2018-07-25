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Главная » Мир » В Бельгии запретят выкармливать гусей для фуа-гра

В Бельгии запретят выкармливать гусей для фуа-гра

В Бельгии запретят выкармливать гусей для фуа-гра
Фото: СельхозПортал

Правительство выплатит фермам неустойку

25.07.18 426
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Во бельгийской Фландрии к 2023 году должна закрыться или переориентироваться единственная ферма, где гусей откармливают, чтобы из их печени делать фуа-гра.

Об этом сообщает Европульс.

Кроме того, к тому времени не останется ферм, где животных разводят ради меха. Соответствующий закон приняло правительство Фландрии.

Отмечается, что запрет на разведение пушных зверей уже действует в остальных регионах Бельгии. Впрочем, когда законы принимались, там пушных ферм уже не было, а во Фландрии сейчас есть 17 хозяйств, где выращивают около 200 тысяч пушных зверей.

До 2023 года заводчики должны закрыть свои фермы или изменить их назначение. Правительство будет выплачивать им неустойку: чем скорее ферма закроется, тем выше будут выплаты; а тем, кто дотянет с закрытием негуманных производств до 2023 года, не полагается ничего.

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