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Главная » Мир » Видео Британец, отравившийся Новичком, не помнит, как ему стало плохо

Видео Британец, отравившийся Новичком, не помнит, как ему стало плохо

<span class="label red">Видео</span> Британец, отравившийся Новичком, не помнит, как ему стало плохо
Скриншот видео

В какой-то момент Роули начал спотыкаться, а изо рта пошла пена

25.07.18 138
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45-летний британец Чарли Роули, который пострадал из-за отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", рассказал о своем самочувствии и том, как развивались события после того, как его подруга Дон Стерджесс брызнула на себя из флакона духов с ядом.

О деталях инцидента он рассказал в интервью ITV.

По словам Роули, Стерджесс брызнула себе веществом на запястье, а через 15 минут сказала, что у нее болит голова и спросила, нет ли у них таблетки.

"Пока я искал таблетку, она сказала, что чувствует себя необычно и ей нужно полежать в ванной, что в тот момент показалась мне немного странным. Я пошел в ванную комнату и увидел ее в ванной полностью одетой в очень плохом состоянии", - сказал Роули.

После этого и сам Роули почувствовал себя плохо. 

Он пояснил, что несколькими днями ранее он нашел запечатанную упаковку с флаконом духов и решил оставить ее дома, после чего - подарить Стерджесс. Роули также уверяет, что упаковка выглядела новой. По словам пострадавшего, немного жидкости попало ему на руки в тот момент, когда он вставлял распылитель во флакон.

"Это была масляная субстанция. Я понюхал ее, однако она не пахла как духи. Я быстро ее смыл с рук, но ни о чем таком не думал", - добавил Роули.

Британец не помнит, как ему стало плохо. По словам его друзей, в какой-то момент Роули начал спотыкаться, а изо рта пошла пена.

"Когда я пришел в себя…, полиция анализировала содержимое бутылки. Я был в полном шоке, когда они сказали мне, что это "Новичок". Упаковка выглядела недешевой, но, к сожалению, этот флакон оказался плохой находкой. Все, что я могу сказать другим людям, - нужно очень осторожно обращаться с предметами, которые вы находите на улице. Не поднимайте ничего. Это моя рекомендация для общественности", - подытожил он.

Напомним, Путин решил упразднить город, где мог производиться Новичок.

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