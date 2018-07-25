На Крымском мосту начали прокладывать железнодорожные пути

Строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста, пишет most.life.
Формирование верхнего строения пути идет от одного берега к другому: от Тамани к Керчи. На Крымский мост строители вышли с готового участка железной дороги, протяженностью почти 40 км.
Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. Скорости движения проектом предусмотрены: пассажирским поездам – 120 км/ч, грузовым составам – 80 км/ч.
В общей сложности железнодорожникам предстоит уложить 38 км путевой решетки, сформировать основание из 90 тысяч кубов щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей Крымского моста. Работа будет проводиться по мере готовности мостовых пролетов.
Как сообщалось ранее, на Крымском мосту произошла первая авария.