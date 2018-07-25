В Германии начали укладывать трубы для "Северного потока-2"

В Германии начали укладку первых труб в рамках сооружения газопровода "Северный поток-2", по которому природный газ будет поставляться из России в Германию.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, на первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, который ведет к наземной приемной станции, сообщил представитель компании.

Как отмечается, судно Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, начало работы на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.

Строительство спорного газопровода "Северный поток-2", против которого резко выступают Украина, страны Балтии и Польша и США, планируется завершить до конца 2019 года.

Напомним, Германия отказалась менять позицию по "Северному потоку-2".