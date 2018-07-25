Дочь Трампа закроет свой бренд одежды и украшений ради большой политики

По ее словам, это единственное честное решение в сложившейся ситуации

Дочь президента США Иванка Трамп заявила, что закрывает свой бренд женской одежды и аксессуаров "Ivanka Trump" чтобы сосредоточиться на работе в Белом доме. Об этом сообщает Bloomberg.

Иванка Трамп приняла это решение после того, как ряд крупных магазинов начали отказываться от работы с маркой "Ivanka Trump" в знак протеста против политики нынешнего президента США. Свой поступок сама дочь Трампа объяснила как проявление сострадания к своим наемным работникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иванка Трамп расширяет бизнес в Китае

"Я не знаю когда и вернусь ли вообще в этот бизнес. В ближайшем будущем я сосредоточусь на работе, которую я выполняю здесь, в Вашингтоне. Это решение является единственно честным в отношении моей команды и партнеров", – сообщила Иванка Трамп в официальном электронном письме.

Иванка Трамп выпускала бренд под своим именем с 2007 года. В первое время, это были ювелирные изделия, затем к ним добавились одежда, обувь, сумки и парфюмерия. Товары предназначались, в первую очередь, для успешных, деловых женщин.

Напоминаем, что не так давно президент Трамп потребовал увольнения журналистки, обругавшей его дочь.