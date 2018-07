Американские авиакомпании обозначают Тайвань территорией Китая

Несколько американских авиакомпаний согласились с требованием Китая указать принадлежность Тайваня, Гонконга и Макао КНР в информации о рейсах.

Об этом сообщает Reuters.

Изменения введут четыре американских авиаперевозчика — American Airlines Group Inc., Delta Air Lines Inc., United Continental Holdings Inc. и Hawaiian Holdings Inc. Они изменят обозначение принадлежности Тайваня в течение нескольких дней.

Отметим, в мае китайские власти потребовали от 36 авиакомпаний мира изменить формулировки и указывать Тайвань, Гонконг и Макао как территорию Китая. Крайним сроком для внесения изменений власти Китая назначили 25 июля, в случае невыполнения пригрозили жесткими мерами.

Большинство авиакомпаний оперативно изменили формулировку, но несколько американских пассажирских авиаперевозчиков до последнего откладывали его выполнение.

