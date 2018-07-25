Финские волейболистки обвинили россиян в попытке изнасилования

Делегация Финляндии на Европейских университетских играх заявила, что российские спортсмены совершили сексуальные домогательства и попытку изнасилования в отношении финских волейболисток.

"Тренер российской команды подошел к финке и схватил ее сзади, но ей удалось вырваться. Местная охрана не вмешивалась, хотя наши спортсмены обращались за помощью. Позже российский спортсмен подошел к финской девушке, и ситуация стала угрожающей. Финская сторона вызвала полицию, но полицейские не нашли состава преступления", – цитирует представителя делегации Финляндии Марку Рантахалвари Yle.

Европейская ассоциация университетского спорта потребовала от Финляндии доказательств инцидента и указала на то, что финские девушки в тот вечер находились в состоянии алкогольного опьянения после отдыха в ночном клубе. Организаторы отказались накладывать санкции на российскую делегацию.

"Ассоциация студенческого спорта Финляндии абсолютно потрясена этой ситуацией. То, как Европейская ассоциация университетского спорта отнеслась к сексуальным домогательствам и попытке изнасилования, неприемлемо в современном мире», – говорится на сайте ассоциации.

Отметим, Европейские университетские игры проходят в Коимбре (Португалия) с 15 по 28 июля. Россия в волейболе была представлена командой Дагестанского государственного университета. Финская сторона из-за соображений безопасности переселила спортсменок из кампуса соревнований в гостиницу.

Напомним, в Швеции вступил в силу закон об обязательном согласии на секс.