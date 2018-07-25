Российская панк-группа Pussy Riot сняла видеоклип в поддержку политзаключенного Олега Сенцова. Клип на песню Кошмары во вторник, 24 июля, было опубликовано на Youtube-канале группы.
В видео показаны картины с изображением тюремного быта и лица в балаклаве.
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"Требуем освободить Олега Сенцова, который 72 дня держит голодовку", - говорится в описании клипа.
На момент написания данной заметки клип на видеохостинге посмотрели около 7 000 человек.
Напомним, ранее Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ.