В видео показаны картины с изображением тюремного быта и лица в балаклаве

Российская панк-группа Pussy Riot сняла видеоклип в поддержку политзаключенного Олега Сенцова. Клип на песню Кошмары во вторник, 24 июля, было опубликовано на Youtube-канале группы.



В видео показаны картины с изображением тюремного быта и лица в балаклаве.





"Требуем освободить Олега Сенцова, который 72 дня держит голодовку", - говорится в описании клипа.



На момент написания данной заметки клип на видеохостинге посмотрели около 7 000 человек.

Напомним, ранее Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ.