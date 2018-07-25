Рыбаки у побережья Флориды (США) сняли на видео редкое зрелище - гигантского групера (рыба из породы окуней), напавшего на небольшую акулу.



Ролик появился на YouTube-канале ABC15 Arizona.



Акула попалась на крючок рыбаков и хотела освободиться. Однако внезапно из глубины появился гигантский групер, который схватил и утащил ее.





Поскольку акула все еще оставалась на крючке, удилище в руках одного из рыболовов согнулось в дугу. Около 10 минут продолжалась напряженная борьба с окунем.

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В конце концов ему пришлось выплюнуть свою добычу. По оценкам очевидцев, масса рыбы могла быть свыше 220 килограммов.

Отметим, ранее к побережью филиппинского города Маасин прибило неизвестное науке животное.