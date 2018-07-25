В Голливуде на Аллее славы уничтожили звезду Трампа

В Голливуде вандал уничтожил на Аллее славы звезду американского президента Дональда Трампа.
Об этом сообщается на Twitter-странице журналиста NBC Los Angeles Джонатана Гонсалеса.
Отмечается, что злоумышленник пришел на Аллею с гитарным чехлом, из которого достал кирку. После этого он стал разбивать монумент, оставив после себя крошки и пыль.
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Позднее он сам вызвал полицию и скрылся с места преступления. Еще через какое-то время появилась информация, что он сдался полиции.
С места преступления был опубликован снимок, на котором показана уничтоженная звезда.
Ранее сообщалось, что в Лондоне к приезду американского президента в воздух поднялся гигантский "бейби-Трамп"