Германия по-прежнему считает США самым важным союзником

В МИД Германии уверены, что Трамп не в силах это изменить

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что США по-прежнему остается самым важным партнером и союзником ФРГ за пределами Евросоюза. Об этом он сообщает Укринформ со ссылкой на Twitter главы немецкого МИД.

"Для меня США не противник, а самый важный партнер и союзник за пределами ЕС. Америка больше Белого дома, и Трамп не изменит этого. Он может твиттить сколько захочет", - сообщил Маас.

Ранее он заявлял, что Европа больше не может полностью рассчитывать на Белый дом после заявления президента Дональда Трампа о торговых врагах США.

Как сообщалось ранее, Германия обеспокоена, что Соединенные Штаты Америки могут начать торговую войну с Европой.