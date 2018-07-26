Смертный приговор в отношении членов Аум Синрике приведен в исполнение

В Японии казнены еще шестеро членов ультрарадикальной секты Аум Синрике, которых признали виновными в зариновой атаке 1995 года в метро Токио, в аналогичной атаке в префектуре Нагано годом ранее, а также в убийстве в 1989-м юриста, его жены и их ребенка.

Об этом пишет местное агентство Kyodo.

Асахару и 12 его подельников приговорили к смертной казни в 2004 году. Их адвокаты пробовали обжаловать приговор вплоть до Верховного суда, но им отказали в апелляции. Следствие длилось более 20 лет.

6 июля 2018 года в Японии повесили основателя секты и еще шестерых руководителей. Тело Асахары уничтожили.

Отметим, религиозная секта Аум Синрике была основана в Японии в 1980-х годах. Ее численность в разные годы составляла от 30 до 50 тысяч человек. В 1994 году сектанты убили восемь человек, когда распылили газ зарин в городе Мацумото в Нагано. В марте 1995 года последователи Асахары применили зарин в токийском метро. Тогда погибли более 10 человек, еще около 6 тысяч пострадали.

Напомним, актрису сериала "Тайны Смолвиля" арестовали по обвинениям в работорговле для секты.