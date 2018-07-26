У посольства США в Пекине произошел взрыв.
Об этом пишет Associated Press.
Китайские государственные СМИ сообщают о попытке женщины совершить самосожжение около здания. Женщина задержана.
На видео, предположительно снятых на месте происшествия, виден дым. Информации о пострадавших пока нет.
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По данным издания, полицейские задержали женщину, которая облилась бензином и хотела себя поджечь. В посольстве США выясняют обстоятельства случившегося.
Напомним, в Индии взорвалась фабрика фейерверков, есть жертвы.