Германия и Польша поддержали декларацию США о непризнании аннексии Крыма Россией

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о поддержке Польшей декларации США о непризнании аннексии Крыма Россией. Об этом сообщает Интерфакс- Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства Польши в США.

"Мы полностью поддерживаем декларацию по Крыму, обнародованную госсекретарем Помпео, в которой США отвергают попытку присоединения Крыма к России", – говорится в сообщении.

Чапутович отметил, что Польша в координации с союзниками и партнерами не признает незаконную аннексию Крыма, подчеркнув неизменность этой позиции, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

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Министр иностранных дел Германии Гайко Маас, в свою очередь, заявил в Twitter, что аннексия полуострова Россией противоречит нормам международного права.

"Аннексия противоречит международному праву. Мы снова и снова станем четко акцентировать на этом внимание и не перейдем к привычной повестке дня, сколько бы времени это не занимало", – отметил Маас.

Напоминаем, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер вновь заявил, что Соединенные Штаты Америки не признают аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.